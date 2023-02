Najsłynniejszy polski jasnowidz z Człuchowa od jakiegoś czasu zajęty jest transmisją treści swoich wizji za pośrednictwem kanału na YouTubie. Podczas jednej z nich postanowił odnieść się do wizyty Joe Bidena w Polsce. Na nagraniu, które zamieścił w sieci, przygotował zdjęcia prezydenta USA oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie dotknął, powąchał i... się zaczęło.

Krzysztof Jackowski o Joe Bidenie

Po przyjrzeniu się uważnie zdjęciu Bidena, jasnowidz oznajmił:

Prezydent Biden przyjechał z nastawieniem zakończenia tej wojny, bo ta wojna zaczyna być niekorzystna. Mam wrażenie, że w rozmowie z Zełenskim mógł zostać zaskoczony. Biden pokazał mu pewne realia, które... zostawmy to - uciął Jackowski.

Dodał jednak, że prezydent Ukrainy dostał propozycję nie do odrzucenia od Bidena, ale nie chciał zdradzić szczegółów.

Krzysztof Jackowski o wojnie w Ukrainie i Andrzeju Dudzie

Gdy Krzysztof Jackowski wziął do ręki zdjęcie Andrzeja Dudy, szybko dodał, że Polska otrzyma od Stanów Zjednoczonych trzy zadania do wykonania, a jednym z nich będzie obrona granicy z Białorusią. Jackowski przewiduje, że w Polsce będzie zwiększony pobór do wojska, choć na terenie naszego kraju nie będą toczyły się działania wojenne. Jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie, przełomowy ma być kwiecień.

Przypominamy, że Krzysztof Jackowski w ostatnim czasie zabawił się również w meteorologa i wypowiedział na temat nadchodzącej pogody. Sprawdźcie, co ma do powiedzenia odnośnie do nadchodzącego lata.

