Samantha McNab, która na TikToku działa jako @sam.mcnab ma wyjątkowo duże oczy. Kiedy zaczęła nagrywać filmiki i publikować je na platformie była krytykowana za wygląd. Internauci bezlitośnie porównywali ją do Golluma z "Władcy pierścieni" czy postaci z kreskówek. Kobieta udowodniła, że ma dystans i nie przejmuje się głupimi komentarzami. Na przekór hejterom zaczęła nagrywać filmy, na których specjalnie stroi miny z wytrzeszczonymi oczami.

