Użytkowniczka TikToka działająca na platformie jako @grandma_droniak, jak sama określiła w opisie konta, jest "celebrytką i 92-letnią babcią". Kobieta z dystansem i poczuciem humoru pokazuje swoje codzienne życie. Jej profil robi furorę w sieci. Opublikowane przez nią filmy mają ponad 202 miliony polubień, a konto rezolutnej babci obserwuje ponad siedem milionów internautów. Co ciekawe, na platformie, która została zdominowana przez nastolatki, pojawiło się ostatnio dużo kont seniorów i jak się okazuje, radzą sobie równie dobrze, co ich młodsi koledzy. Na jednym z ostatnich nagrań Grandma Droniak pokazała, jak szykuje się na randkę. Kobieta wyszła jednak nieco z wprawy, bo na ostatnim romantycznym spotkaniu była 25 lat temu.

