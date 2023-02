Carmen Dell'Orefice jest absolutną rekordzistką w świecie mody. Karierę modelki zaczęła jako 13-letnia dziewczynka. Została zauważona przez Hermana Landschoffa, znanego fotografa, który zobaczył ją na ulicy. Emerytura? To nie dla niej. Kobieta kilka lat temu została wpisana do księgi rekordów Guinessa jako najdłużej pracująca modelka na świecie. Carmen już jako 16-latka pojawiła się na okładce "Vogue'a". Przez lata pracowała na wybiegach w Paryżu, Londynie i Mediolanie. W latach 60. została muzą Salvadora Dalego. U szczytu kariery mawiała, że za "mniej niż dziesięć tysięcy dolarów to nawet nie wstaje z łóżka". Carmen walczy ze stereotypami i udowadnia, że modelka nie musi być młoda. Ze swojego wieku i dostojnego wyglądu uczyniła największy atut. Udowadnia kobietom, że zmarszczki i siwe włosy czynią twarz bardziej interesującą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka podgląda, co u byłych? "Do CV powinnam wpisać profesję detektywa"

Federacja Fame MMA uczciła pamięć Mateusza Murańskiego. Trudno nie uronić łzy

91-letnia modelka zapozowała w sesji nago. "Chciałbym tak wyglądać, mając 91 lat"

Carmen Dell'Orefice wzięła udział w nagiej dla magazynu "New You", a zdjęcia zrobił znany amerykański fotograf beauty Fadil Berisha. Na czarnobiałej fotografii 91-letnia modelka pozuje na łóżku i w newralgicznych miejscach zakryta jest jedynie fragmentami białej pościeli. Fotograf udostępnił zdjęcie na Instagramie i podkreślił, że wiek nie powinien nas ograniczać.

Wiek to tylko liczba. W wieku 91 lat Carmen Dell'Orefice zapozowała dla magazynu "New You" - czytamy na Instagramie.

Carmen Dell'Orefice w jednym z wywiadów została zapytana, dlaczego zdecydowała się na nagą sesję i jak czuła się w studiu z fotografem.

Chodzi o sposób myślenia artysty stojącego za aparatem. Umysł fotografa jest wysoko, nie w rynsztoku. Wszystko, co się dzieje, to jego projekcja, my zaś jesteśmy cichymi aktorami i o to właśnie chodzi - wyznała w wywiadzie.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

W komentarzach pod zdjęciem Carmen Dell'Orefice na Instagramie fotografa Fadila Berisha posypały się komplementy. Internautki zgodnie przyznały, że chciały tak wyglądać przed 100. urodzinami.

Jeżeli kobieta dba o siebie, to może być piękna w każdym wieku.

Chciałabym tak wyglądać, mając 91 lat.

Przepiękne - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba efekt sesji?

Dorota Gardias pokazała łazienkę w swojej 100-letniej posiadłości

Zobacz też: Mężczyzna miał "penisa" na twarzy. Uratowała go przypadkowa znajomość. "Był zszokowany, zalał się łzami"