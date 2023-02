Na udostępnionym w sieci nagraniu można zauważyć, że Sashimi, ubrana w bluzkę z dużym dekoltem, nie może zapanować nad tą częścią garderoby. Podczas rozgrywki pokera w Hustel Casino piersi kobiety przy każdym ruchu wysuwały się spod ubrania, na co reagowali pozostali gracze. Cała ta sytuacja została zarejestrowana przez kamery i wywołała oburzenie w sieci.

Sashimi na rozgrywkę pokera live założyła sztuczne piersi z silikonu. Wykonała dokładnie przemyślany plan

Sashimi odniosła się do całego zajścia na Instagramie. Przeprosiła za sytuację i obiecała, że następnym razem będzie ostrożniej dobierać garderobę. Nagranie z relacji live z rozgrywki z udziałem Sashimi szybko stało się viralem, a wiele osób było przekonanych, że zobaczyli prawdziwe piersi kobiety. Nawet komentator zwrócił uwagę na zdarzenie, podkreślając, że widzowie powinni odwrócić wzrok, bo właśnie doszło do wpadki i na ekranie pojawiło się coś, co nie powinno się tam znaleźć.

Jak donosi Daily Star, nikt nie zobaczył jednak jej prawdziwych piersi, a kobieta miała na sobie protezę wykonaną z silikonu. Co ciekawe, po dokładnym przyjrzeniu się ujęciom, można wyraźnie zobaczyć odcięcie sztucznej części ciała.

Po incydencie liczba obserwatorów Sashimi ekspresowo poszybowała w górę. Teraz jej kontro obserwuje ponad 35 tys. internautów. W jednym z ostatnich Q&A kobieta wyjawiła, że nie jest profesjonalnym graczem w pokera. Sashimi podkreśliła, że nadal studiuje, a za pokera zabiera się tylko w wolnym czasie. Gdy jeden z widzów zapytał, czy jest bogata, odparła, że nadal jeździ autem z 2015 roku.

Pomysł Sashimi na sprytne wykorzystanie relacji live do zwrócenia na siebie uwagi i zaistnienia w mediach był krytykowany, ale znalazły się osoby, które do całej sytuacji podeszły humorystycznie i doceniły pomysł z protezą piersi. Nie spodobał się jednak współwłaścicielowi Hustler Casino, który stwierdził, że nawet jeśli był to tylko niewinny żart, to był w bardzo złym guście.

Sashimi podczas gry w pokera zaliczyła wpadkę fot. screen twitter.com/Hustler Casino Live

