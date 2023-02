Doda jest niezwykle dumna z własnego ciała. Nic dziwnego, w pracę nad nim wkłada wiele wysiłku i energii. Sama o sobie mówi, że jest w formie życia. Nie tylko regularnie ćwiczy, lecz także prowadzi aktywny tryb życia - niedawno uczyła się jeździć na nartach, co relacjonowała na InstaStories. Doda jak na artystkę przystało, szaleje też ze stylizacjami. Uwielbia przede wszystkim eksponować swoje wdzięki. Jej ostatnie zdjęcie rozgrzało fanów.

Doda w kusym staniku

Wokalistka na ujęciu pozuje w czarno-srebrnym zestawie, ze świecącymi elementami. Ma dłuższą marynarkę, pod nią założyła kusy top a'la stanik, do tego dobrała spodnie z paskiem z kryształkami. Postawiła na prostą fryzurę - ma rozpuszczone włosy i prostą grzywkę. Dodała podpis:

Nasze łzy nie są marnotrawstwem, podlewają ziemię, gdzie narodzi się przyszłość i czynią nas bardziej ludzkimi, aby nawet po złamaniu serca można było dalej kochać…

Internauci piszą idolce, że użyła pięknych słów, jednak wiele komentarzy dotyczy tego, jak wygląda na zdjęciu. Posypały się komplementy:

Wyszłaś tu jak 18-latka.

Omg ta stylizacja!

Bogini.

Doda nie tylko prowadzi zdrowy tryb życia, lecz także układa swoje życie uczuciowe. Od kilku miesięcy związana jest z Dariuszem Pachutem, co potwierdziła podczas wyjazdu na wspólne wakacje. Zakochani chętnie relacjonują, jak upływa im czas. Fani uważają, że nigdy nie widzieli artystki tak szczęśliwej i życzą jej, by okazało się, że to właśnie on jest miłością jej życia.

