Kajra i Sławomir nie mogą narzekać na brak pracy. Są jednymi z najpopularniejszych artystów w Polsce. TVP chętnie zaprasza ich na imprezy, a ostatnio nawet dołączyli do prowadzenia muzycznego programu "Tak to leciało". W całym natłoku obowiązków udaje im się znaleźć chwilę na odpoczynek. Choć ich noworoczny urlop już minął, to piosenkarka jeszcze na chwilę wróciła wspomnieniami do egzotycznych wakacji. Najnowszy kadr na Instagramie rozbawił fanów.

Kajra wygrzewa się na piasku w bikini. Tego nikt się nie spodziewał

Kajra właśnie podzieliła się z fanami jednym ze zdjęć wykonanym jeszcze podczas wakacji. Piosenkarka zapozowała do fotografii wylegując się na plaży, w otoczeniu egzotycznej scenerii. Granatowe bikini pięknie wyeksponowało jej zgrabną sylwetkę.

Cześć tu Kajra - napisała na Instagramie.

Żona Sławomira otrzymała od fanów mnóstwo komplementów, ale uwagę niektórych zwrócił drugi plan. Przy samej wodzie można było dostrzec kucyka, którego żartobliwie porównano do gwiazdora disco polo.

A w tle Sławomir, mocno opalony widzę.

Pięknie pani wygląda

Ładnie wyglądasz - czytamy w komentarzach.

Kajra i Sławomir nawet po powrocie z zasłużonego urlopu nie zdradzili, gdzie wypoczywali. Jednak przeglądając opublikowane przez wokalistkę zdjęcia w mediach społecznościowych, można wnioskować, że padło na tropikalny kierunek.