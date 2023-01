Bohaterki popularnego show stacji MTV "Nastoletnie matki. Zjazd rodzinny" pobiły się na wizji. Doszło do szarpaniny, opluwania i rzucania się ciężkimi przedmiotami. Sytuacja była na tyle groźna, że musiała interweniować ekipa producencka. Konsekwencje? Bardzo bolesne dla obu uczestniczek, które wzięły udział w awanturze.

6

Fot. Screen/ YouTube/ PopCulture/ Teen Mom Family Reunion: Briana and Ashley Kicked Out After Massive Fight