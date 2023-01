Lara Gessler wychowuje syna i córkę. Starsza pociecha urodziła się trzy lata temu, a młodsza przyszła na świat we wrześniu 2022 roku. Celebrytka nie ukrywa, że dzieci są dla niej najważniejsze i poświęca im każdą wolną chwilę. Jak to jednak bywa, w życiu rodzica nie brakuje zarówno wspaniałych momentów, jak i nieco gorszych.

Larze Gessler pękły spodnie na pupie

Lara Gessler jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją blisko 270 tysięcy użytkowników. Celebrytka regularnie publikuje w sieci różne ciekawostki na swój temat. Tym razem przekazała na InstaStories następującą informację:

Będąc rodzicem, nadal możesz przeżywać niesamowite przygody.

W dalszej części relacji wyjaśniła, co miała na myśli. Okazuje się, że najprawdopodobniej niedawno przytrafiła się jakaś niezbyt miła sytuacja. Gessler wrzuciła zdjęcie, na którym pozuje w podartych na pupie spodniach. W opisie do niego dała do zrozumienia, że nie jest zadowolona z tego, co jej się przydarzyło.

To są moje przygody w życiu rodzica - napisała.

Lara Gessler Instagram/@lara_gessler

Lara Gessler o utracie kilogramów po ciąży

Lara Gessler chętnie odpowiada na wiadomości i komentarze, które otrzymuje od fanów. Niedawno jedna z osób zapytała ją, jak udało jej się pozbyć nadprogramowych kilogramów po ciąży. Celebrytka nie owijała w bawełnę i szczerze odpowiedziała:

Myślę, że mała jest w tym moja zasługa. Myślę, że to głównie geny i fakt, że karmię piersią. Na pewno fakt, że ćwiczyłam większość życia, pomaga, ale przyznałabym temu dziesięć procent zasługi. Niestety. Mało to sprawiedliwe - przyznała.

Lara Gessler Fot. Instagram.com/lara_gessler

