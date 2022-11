Igi Świątek, aktualnej pierwszej rakiety świata, przedstawiać nie trzeba. Zawodniczka 4 kwietnia 2022 roku została liderką rankingu singlowego WTA. Jak dotąd, żadna tenisistka z Polski nie mogła pochwalić się takim osiągnięciem. Kibiców interesują przede wszystkim jej sukcesy na korcie, ale wielu chciałoby, by 21-latka nieco częściej uchylała rąbka tajemnicy i dzieliła się szczegółami z życia prywatnego. Sportsmenka spełnia życzenia fanów, publikując na instagramowym koncie obserwowanym przez milion followersów, zdjęcia wykonana poza kortem. Ostatnio wrzuciła do sieci fotografię w bikini, co w przeszłości prawie się nie zdarzało.

Iga Świątek w bikini. Widać formę

Tenisistka przygotowała nie lada gratkę dla swoich uważnych obserwatorów. Na InstaStories podzieliła się dwoma kadrami z nadmorskiego wypoczynku. Jedno ze zdjęć jest typowo "pocztówkowe" i pokazuje rajski pejzaż. Na drugim widać Świątek biegnącą po plaży, kierującą się prosto do wody. Gwiazda sportu na fotografii miała na sobie kostium bikini, dzięki czemu fani mogli podziwiać jej wytrenowaną sylwetkę.

Nie wiemy, kto fotografował tenisistkę, ale trzeba przyznać, że ta osoba ma do tego talent. Zdjęcie z plaży, na którym dominują błękity i biel, jest wyjątkowo miłe dla oka. Instagramowe relacje mają to do siebie, że są treściami nietrwałymi - a szkoda. Nawiasem mówiąc, tak udane ujęcie mogłoby zagościć na Instagramie Igi jako post.

Jak wam się podoba Iga Świątek w nieco innym wydaniu niż zazwyczaj?

