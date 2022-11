Katarzyna Cichopek w ciąży? Domniemanym ojcem oczywiście Kurzajewski

Katarzyna Cichopek w ciąży? Takie doniesienia zaczęły pojawiać się na podstawie ostatnich zdjęć celebrytki. Wiele osób dopatrzyło się (lub chciało dopatrzyć się) na nich ciążowego brzuszka. Chodzi o fotografie prezenterki, które uwieczniono, gdy wychodziła z gmachu TVP. Czy celebrytka faktycznie jest w ciąży? Na owych fotografiach widać nadmiar materiału w okolicach brzucha Katarzyny Cichopek. Ot, niefortunna stylizacja czy raczej niefortunne ułożenie tkaniny.

Katarzyna Cichopek w ciąży? Niefortunna stylizacja?

"Ciążowy brzuszek" mógł powstać choćby przez gruby golf, który celebrytka włożyła w spódnicę. Na dowód tego wystarczy spojrzeć na Instagram głównej zainteresowanej. Katarzyna Cichopek zaprezentowała ostatnio zdjęcie bardzo płaskiego brzucha i wyjątkowo szczupłej figury. Krótka marynarka odsłoniła jej brzuch.

Katarzyna Cichopek w ciąży? Związek z pierwszych stron tabloidów

Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą już od jakiegoś czasu. Zdecydowali się na ujawnienie opinii publicznej, dopiero gdy była żona prezentera, Paulina Smaszcz, zostawiła wymowny komentarz w mediach społecznościowych pod jednym ze zdjęć Katarzyny Cichopek. Gratulowała jej wówczas urodzinowego wyjazdu do Izraela, na który zabrał ją Kurzajewski.

Kasiu, sto lat! Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny! - napisała.

Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci, na moje 40. urodziny? Nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają - dodała.

To rozpętało medialną burzę. Niekiedy trudno połapać się, kto, co i dlaczego. Jedno jest pewne. Para długo nie zazna spokoju i co chwilę będą pojawiać się kolejne rewelacje na ich temat.