Paweł Deląg takiego zdjęcia jeszcze nigdy nie pokazał. Niewiele pozostawił wyobraźni

Paweł Deląg na Instagramie pokazuje najczęściej zdjęcia z kolejnych planów filmowych. Na ponad 1100 zdjęć, które udostępnił na Instagramie, na zaledwie kilku prezentuje się w nieśmiałym negliżu - jest fotka z rozpiętą do pasa koszulą, jest też zdjęcie z basenu, ale oglądać możemy wyłącznie ramiona. Nawet na zdjęciu promującym "Ameryka Express", kiedy koledzy z show pokazywali nagie torsy, Deląg zaprezentował się w gustownym podkoszulku. 11 listopada, w piątkowy poranek skończyła się tamta smutna epoka.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak odwiedziła stodołę, na której znajduje się jej nagie zdjęcie. Teraz pomaga mieszkającej tam pani Barbarze

Dorosły syn Pawła Deląga wygląda jak tata

Paweł Deląg nagusieńki pokazuje zdjęcie z łazienki

Być może miało to być tylko zwykłe "selfie w lustrze". Aktor po gorącej kąpieli tak jednak zaparował całą przestrzeń, że lustro pokryło się gęstą warstwą wilgoci, która całkowicie rozmyła odbijany obraz. Efekt? Artystyczne, nagie selfie. Co ważne, to absolutnie pierwsze tego typu zdjęcie na profilu Pawła Deląga - nawet, jak dokopiecie się do pierwszej fotki z maja 2013 roku, podobnej nie znajdziecie. Serio.

Selfportrer. Godz. 7.30. Spokój. Ciepło. Poranek. Równowaga. Paweł Deląg. - podpisał Paweł Deląg.

Zdjęcie wywołało niemałe poruszenie wśród fanów (i zapewne głównie fanek) aktora:

Niby nic, a jednak...

Uauuuuuuuu.

Chciałabym tam być! - pisały zachwycone fanki.

Paweł Deląg zapozował z synami. To już dorośli mężczyźni

Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Czujne obserwatorki zwróciły też uwagę na elegancką wannę, ledwo widoczną w zaparowanym lustrze, po prawej stronie fotografii.

52-letni aktor niedawno został dziadkiem. Najstarszy syn aktora, również Paweł, we wrześniu doczekał się narodzin córki. Pawła Deląga seniora oglądać możecie teraz w serialu "Gry rodzinne" na Netfliksie.