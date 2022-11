Kate Moss niejednokrotnie pokazywała się nago - czy to w sesji dla "Playboya", czy to na plaży podczas wakacji. Zdarzało jej się także przychodzić na ścianki w sukienkach i koszulkach, pod którymi ewidentnie nie miała na sobie biustonosza. Tak było i tym razem, gdy założyła na siebie prześwitujące wdzianko do ziemi. Tyle, że raczej nie miała w planie, by odsłoniło całkowicie jej piersi. Zobaczcie zdjęcia.

Kate Moss pokazała piersi. Ups, tym razem nie miała tego w planach

Kate Moss zjawiła się w eleganckiej londyńskiej restauracji Annabel's w Londynie. Zanim jednak weszła do lokalu, miała miejsce nieprzewidziana sytuacja. Modelka miała na sobie błyszczącą sukienkę, pod którą było widać nagie ciało. Pod spód założyła czarne wycięte majtki i ewidentnie nie miała biustonosza, choć sutki były zasłonięte przez jej długie blond włosy. Nagle jednak jedna z piersi zaczęła wysuwać się spod materiały, aż w pewnym momencie paparazzi ujrzeli ją w pełnej okazałości i uwiecznili na zdjęciach. Choć modelka starała się maksymalnie panować nad tym, co ujrzą oczy obserwatorów i co chwile spoglądała na dekolt, chwila nieuwagi wystarczyła, by sytuacja (i pierś) wymknęła się spod kontroli.

Zdjęcia Kate Moss z piersią na wierzchu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykuły. A o podobnych wpadkach gwiazd i celebrytów z Polski i świata przeczytacie na stronie głównej Plotek.pl.

