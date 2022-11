W 595. odcinku "Milionerów" grę o milion złotych kontynuował pan Marek, nauczyciel angielskiego z Częstochowy. Uczestnik poradził sobie ze wszystkimi pytaniami, dlatego też zobaczymy go w kolejnym odcinku, w którym spróbuje zdobyć główną nagrodę. Okazuje się jednak, że jedno z pytań, z którym się zmierzył, zostało źle skonstruowane.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

Nie tylko Smaszcz i Janachowska. Oni też się kłócili. I to jak!

"Milionerzy". Żadna odpowiedź nie była prawidłowa

Pan Marek usłyszał w nowym odcinku "Milionerów" pytanie: w jakiej dyscyplinie sportowej Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy w historii złoty medal olimpijski?

A) w rzucie dyskiem

B) w karate

C) w surfingu

D) w tenisie stołowym

Uczestnik zaznaczył odpowiedź A, która została uznana za prawidłową. Dzięki temu mógł grać dalej. Okazuje się jednak, że pytanie zostało źle sformułowane, ponieważ nie wszystkie podane warianty odpowiedzi to dyscypliny. Rzut dyskiem jest konkurencją lekkoatletyczną. Zwrócił na to uwagę dziennikarz Radosław Nawrot, który - jak sam pisze o sobie na Twitterze - sportem zajmuje się od 30 lat.

Która odpowiedź jest prawidłowa? Żadna. Rzut dyskiem to nie dyscyplina - napisał.

Więcej o tym odcinku i innych pytaniach dla pana Marka przeczytasz na stronie głównej Plotek.pl.

Halina Konopacka to pierwsza złota medalistka igrzysk olimpijskich w historii Polski. Wygrała zawody w rzucie dyskiem na IO w Amsterdamie w 1928 r. z wynikiem 39,62 m, który wówczas był rekordem świata. Została wybrana też Miss Igrzysk w plebiscycie dziennikarzy sportowych. Do 1931 r., czyli do końca swojej kariery, była niepokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach.

Hubert Urbański wyznał, czy jest milionerem. "Zarobiłem dużo pieniędzy"

Zobacz też: "Milionerzy". Czym jest pessar? Pan Marek musiał poprosić o pomoc publiczność