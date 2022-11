Dagmara Kaźmierska pojawiła się w "Królowych życia" i natychmiast zyskała ogromną popularność. Celebrytka nigdy nie ukrywała, że kocha luksus i wszystko, co drogie. W jej mieszkaniu panuje przepych i bogactwo, a Versace w toalecie to dopiero początek. Ostatnio wyszło na jaw, jakim samochodem jeździ. Tani nie był, ale raczej nikogo nie powinno to zaskoczyć.

Dagmara Kaźmierska przyłapana w luksusowym mercedesie

Nowa książka Dagmary Kaźmierskiej, w której opowie między innymi o życiu w więzieniu i długiej rozłące z synem trafi do księgarni już w listopadzie. Z tej okazji celebrytka pojawiła się na Targach Książki w Krakowie, gdzie reporterzy mieli możliwość podglądać, jakim samochodem porusza się królowa życia. Według Telemagazynu na miejsce przyjechała luksusowym autem ze swoim imieniem na tablicy rejestracyjnej. Na zdjęciach uchwycono ją wysiadającą z czarnego Mercedesa Maybacha S500, którego cena wynosi blisko milion złotych.

Jeśli się przyjrzeć starym postom na Instagramie celebrytki, to faktycznie już kiedyś pochwaliła się samochodem. W 2020 roku zachwycała się nowymi felgami, po które pojechała aż do Oświęcimia.

Dagmara Kaźmierska w przeszłości została skazana na 14 miesięcy pozbawienia wolności, a także została zatrzymana za prowadzenie agencji towarzyskiej. Sąd wydał prawomocny wyrok za sutenerstwo i stręczycielstwo. Oprócz tego celebrytka działała w zorganizowanej grupie przestępczej i zmuszała młode kobiety do prostytucji.

