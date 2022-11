W tym sezonie grał bardzo mało. Gdy z powodu kontuzji kolegów zagrał od początku w meczu przeciwko Interowi Mediolan, wypadł fatalnie. Był jednym z głównych winowajców odpadnięcia Barcelony z Ligi Mistrzów. To jednak tylko ostatnie miesiące. Kibice z pewnością zapamiętają go z zupełnie innej strony. Gerard Pique kończy karierę jako jeden z najlepszych środkowych obrońców XXI wieku.

Gerard Pique potwierdza przejście na emeryturę

W sobotę FC Barcelona zagra przeciwko Almerii w ramach hiszpańskiej Primera Division. To rywal, który drużynie Roberta Lewandowskiego nie powinien sprawić najmniejszych kłopotów. Wydawało się więc, że mecz nie będzie budził szczególnych emocji. Teraz okazuje się, że przejdzie on do historii. Będzie to bowiem ostatnie spotkanie Gerarda Pique w karierze. Piłkarz poinformował o tym kibiców w Hiszpanii i na całym świecie za pośrednictwem Twittera.

Culers, muszę przekazać wam jedną bardzo ważną rzecz. Od najmłodszych lat nie chciałem być piłkarzem, chciałem być zawodnikiem Barcelony. Ostatnio dużo myślałem o tym chłopcu. Co pomyślałby Gerard jako dziecko, gdyby powiedziano mu, że spełni wszystkie swoje marzenia?

W dalszej części nagrania Hiszpan podziękował kibicom za wsparcie, którym był obdarzany przez lata.

Minęło 25 lat, odkąd dołączyłem do Barcelony. Piłka nożna dała mi wszystko, Barcelona dała mi wszystko i wy Culers daliście mi wszystko. A teraz, gdy marzenia dziecka się spełniły, chcę wam powiedzieć, że podjąłem decyzję o zakończeniu tej podróży. Zawsze mówiłem, że po Barcelonie nie będzie innej drużyny. I tak się stanie.

Gerard Pique dla Barcelony rozegrał 615 spotkań, w których strzelił 53 gole. Jest między innymi ośmiokrotnym zwycięzcą ligi hiszpańskiej, czterokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów, mistrzem Europy i świata. Przez ekspertów jest zaliczany do grona najlepszych środkowych obrońców XXI wieku.

