Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje - to nie pusty frazes. Wiek do niczego nas nie zobowiązuje i nie powinien nakładać na nas sztucznych ograniczeń. Wiele pań po 50. roku życia może pochwalić się sylwetką, na którą z zazdrością patrzy niejedna 30-latka. Spójrzmy chociażby na Jennifer Lopez, która w lipcu tego roku świętowała 53. urodziny. Gwiazd w podobnym wieku o nienagannej figurze jest więcej.

Jennifer Aniston jest w wieku wspomnianej J.Lo i podobnie jak ona wkłada dużo wysiłku w utrzymanie wysportowanej sylwetki. Gwiazda legendarnych "Przyjaciół" ćwiczy codziennie nie tylko na siłowni. Uwielbia basen, biega i chodzi na treningi bokserskie.

Jennifer Aniston Instagram/ @jenniferaniston

Justyna Steczkowska w sierpniu skończyła 50 lat. Miesiąc przed urodzinami podzieliła się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym tańczy w bikini. Polska piosenkarka jak zwykle emanowała pozytywną energią, a post opatrzyła wymownym opisem.

Kocham swoje 50 lat.

Wracamy za ocean i spoglądamy na obłędną figurę Demi Moor. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na udostępnianych fotografiach często pozuje skąpo ubrana, czemu nie można się dziwić, skoro ma taką figurę. Nie możemy jednak zrozumieć, jak to możliwe, że gwiazda w listopadzie skończy 60 lat.

Wspomnieliśmy o Jennifer Lopez, która ma 53 lata. W ostatnim czasie w jej życiu zmieniło się bardzo wiele - ślub z Benem Affleckiem i przeprowadzka do nowego domu. Nie zmieniła się jednak figura gwiazdy, wciąż jest smukła i umięśniona.

Jennifer Lopez instagram.com/ @jlo

Heidi Klum ma co prawda 49 lat, ale nie mogliśmy o niej nie wspomnieć. Niemka jest związana z 32-letnim Tomem Kaulitzem. Gwiazda nie przejmuje się kontrowersjami wokół związku z młodszym muzykiem i tym, co "ktoś może sobie pomyśleć". Na Instagramie chętnie dzieli się za to zdjęciami w bikini i prezentuje wysportowaną sylwetkę.

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie więcej zdjęć gwiazd, o których można powiedzieć wszystko, ale nie to, że wyglądają na 50 lat.

