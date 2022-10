Dorota Gardias pozuje półnaga. "Przeszłaś samą siebie"

Dorota Gardias nie może narzekać na brak zajęć. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych pogodynek zaskoczyła widzów, gdy okazało się, że to ona skrywa się pod przebraniem róży w "Mask Singer". Od czasu udanego występu w show coraz częściej mówi się, że 42-latka ruszy na podbój branży muzycznej. Zdaniem Elżbiety Zapendowskiej, znanej nauczycielki śpiewu, celebrytka ma na to realne szanse i, przede wszystkim, odpowiednie warunki głosowe. Rzeczywiście, Gardias pracuje nad autorskim repertuarem, a na Instagramie przedstawia się teraz już nie tylko jako prezenterka, ale i piosenkarka. Do tego kupiła działkę na wsi, gdzie nadzoruje obecnie postęp prac budowlanych, bierze udział w sesjach zdjęciowych, reklamuje na Instagramie kolejne produkty i dołączyła do twórców podcastu we współpracy z Fundacją "Projekt Kobiety".

REKLAMA

Kidman jest na diecie jajecznej. A Doda? Tak gwiazdy utrzymują szczupłe sylwetki

Zobacz wideo Paulina Krupińska zdradza swoje wpadki z "Dzień dobry TVN". "Uwielbiam być królową memów"

Dorota Gardias w zmysłowej sesji zdjęciowej

Aspirująca wokalistka opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie, będące rezultatem sesji zdjęciowej wykonanej na potrzeby promocji podcastu "Mind Trip", produkowanego dla Fundacji.

Dorota Gardias fundacjaprojektkobiety/Instagram

Więcej zdjęć Doroty Gardias znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Była miss Lubelszczyzny pozuje w bieliźnie i białej bluzce z długim rękawem, którą podciągnęła tak, by odsłonić brzuch. Jak można się było spodziewać, fani pospieszyli z komplementami:

Przeszłaś samą siebie!

Piękno trzeba pokazywać.

Pani Dorotko, wygląda pani zjawiskowo - chwali ją w sekcji komentarzy.

Tytuł Miss Polonia otworzył im drzwi do kariery. Tak potoczyły się ich losy

Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Więcej zdjęć Doroty Gardias znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.