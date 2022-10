Rishi Sunak obejmuje fotel premiera Wielkiej Brytanii - ta informacja przedostała się do mediów w poniedziałek po godzinie 14:00 czasu lokalnego. Choć wielu spodziewało się, że Boris Johnson będzie chciał wrócić do gry, ten wycofał się z wyścigu o urząd, komentując, że "gdyby chciał, to by wygrał". Jako powód rezygnacji z kandydowania podał wewnętrzne podziały w partii - nie wszyscy popierali jego start. Jedyna rywalka, jaka pozostała Sunakowi, Penny Mordaunt, wycofała się na ostatniej prostej. Wiadomo było więc, że nic już nie stanie mu na drodze w jego marszu po zwycięstwo.

Rishi Sunak nowy premier Wielkiej Brytanii. Co o nim wiadomo?

Rishi Sunak nie wziął się znikąd. Od zawsze cechowała go ogromna ambicja. W czerwcu zrobiło się głośno o jego liście skierowanym do Johnsona, w którym wypowiedział mu posłuszeństwo. "Przewrót" wspierał minister zdrowia, Sajid Javid. W poprzednich wyborach Sunak musiał jednak uznać wyższość Liz Truss. Nie czekał jednak długo na swoją szansę. Truss, jak się okazało, premierowała rekordowo krótko, bo zaledwie 45 dni, po czym podała się do dymisji.

42-letni Sunak urodził się 12 maja 1980 roku, co czyni go jednym z najmłodszych premierów Wielkiej Brytanii. Przyszedł na świat w Southampton, jako syn lekarza i aptekarki, zaangażowanych społeczników. Młody polityk może się pochwalić doskonałym CV. Ukończył kierunek polityka, filozofia i ekonomia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Drugi kierunek, administrację w biznesie, ukończył na Uniwersytecie Stanforda w USA. Jako współwłaściciel firmy inwestycyjnej współpracował m.in. z przedsiębiorstwami z Doliny Krzemowej. Przez jakiś czas robił karierę w bankowości, związany zawodowo z Goldman Sachs.

W 2015 roku wszedł do świata wielkiej polityki. Gdy został posłem, zamiast na Biblię, przysięgał na Bhagawadgitę, jedną ze świętych ksiąg hinduizmu, wiary, którą praktykuje. Żonaty z Akshatą Murthy, projektantką mody, córką hinduskiego miliardera, doczekał się dwóch nastoletnich już córek.

Sunak wie, jak budować wizerunek w social mediach. Prowadzi instagramowy profil obserwowany przez 240 tys. internautów, których raczy nie tylko relacjami z oficjalnych spotkań czy wystąpień, ale i zdjęciami jeża z przydomowego ogrodu, fotografiami kota, psa czy stada owiec.

Eksperci przewidują, że będzie premierem zachowawczym, poprze Ukrainę, wpłynie na ustabilizowanie pozycji funta, zadba o właściwe relacje z najważniejszymi państwami-partnerami. Rewolucji wśród torysów nie wywoła, ale nikt tego od niego nie oczekuje. Brytyjczycy, póki co, chcą tylko, by nie zatopił łodzi, która płynie już do góry dnem.

