Bandziorek, a właściwie Krzysztof Dzierżonowski, przez wiele lat bezskutecznie szukał miłości. W końcu jednak udało mu się odnaleźć drugą połówkę. Bohater "Chłopaków do wzięcia" oświadczył się ukochanej na oczach widzów. Jego serce należy teraz do Danusi. Jak się okazało, miłość bardzo dobrze wpłynęła na jego życie, a Krzysztof przeszedł ogromną zmianę. Ku zadowoleniu ukochanej, mężczyzna podjął ważną decyzję.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Bandziorek nie był jedyny. Kto jeszcze oświadczył się na antenie?

Zobacz wideo "Love Island" - prawdziwe zaręczyny na wyspie

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek przeszedł ogromną zmianę. Podjął ważną decyzję

Bandziorek na jakiś czas zrobił sobie krótką przerwę do występów w serialu dokumentalnym, ale powrócił na antenę ku zadowoleniu fanów. Jak się okazało, czas przerwy Krzysztof wykorzystał na pracę nad sobą. W najnowszych odcinkach jego narzeczona przyznała, że jest pod ogromnym wrażeniem zmian, jakie w nim zaszły. Krzysztof przede wszystkim zrezygnował z picia alkoholu.

Teraz jest super, bo Krzysiek trochę zmienił styl życia. Nie pije. Inaczej funkcjonuje. Inaczej myśli o życiu. Jest innym człowiekiem - powiedziała Danusia.

Krzysztof potwierdził, że nie sięga już po alkohol. Znalazł również pracę i z ukochaną planują ślub, jednak nie śpieszy im się, by stanąć przed ołtarzem.

Trochę się nad tym zastanawiałem, ale mówię - dobra, nie piję. Powiedziałem, że nie i koniec. Ciężko było z początku, ale trzeba było postawić na swoim - powiedział Krzysztof.

Danusia ma ogromne powody do radości. Jej narzeczony czuje się o wiele lepiej, jest zdrowszy i inaczej patrzy na życie. Jak sama podkreśliła, nie musiała zmuszać go do zmian.

Ja go nie muszę zmuszać. On sam musiał coś ze sobą zrobić, bo siłą się nic nie da. To wszystko jego siła jest - dodała.

Więcej zdjęć odmienionego Bandziorka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Poznawanie kandydatki zaczął od stóp

"Chłopaki do wzięcia" to polski serial dokumentalny, który przedstawia losy mężczyzn z miasteczek i wsi. Niejednokrotnie są oni w trudnej sytuacji życiowej, dlatego też trudno jest im znaleźć miłość. Do tej pory program nadawany przez Polsat Play doczekał się 22. sezonu.

Potrzebujesz pomocy?

Masz problem z alkoholem lub potrzebujesz otrzymać pomoc? Skontaktuj się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików przez stronę internetową lub telefon: (22) 828 04 94 albo 801 033 242.