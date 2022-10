Autor książki rozszyfrował datę śmierci królowej Elżbiety II. Miał wizję o królu

Ludzie od wieków są ciekawi, co przyniosą nadchodzące dni, a przepowiednie cieszą się ogromną popularnością. Jak donosi "The Guardian", po śmierci królowej Elżbiety w Wielkiej Brytanii jedna z książek bije rekordy sprzedaży. Publikacja z 1999 roku "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future" autorstwa Mario Readinga kilka dni po śmierci monarchini sprzedała się w nakładzie ośmiu tysięcy egzemplarzy. Nieżyjący już autor ustalił, że Nostradamus w swoich przepowiedniach ukrył konkretne daty. Nie tylko dotyczącą śmierci Elżbiety II, ale i abdykacji króla Karola III.

Brytyjski autor przewidział datę śmierci królowej Elżbiety. Miał wizję na temat króla Karola

Mario Reading był brytyjskim autorem, który przekładał przepowiednie Nostradamusa. Pisarz zmarł w 2017 roku, ale przed śmiercią miał dokonać niesamowitego odkrycia. Udało mu się ustalić, że czterowersy Nostradamusa odpowiadają konkretnym datom. Reading przeanalizował kwartynę 10/22, dzięki czemu udało mu się nakreślić przybliżoną datę śmierci monarchini.

Nie będzie [ona] zaskoczeniem dla Brytyjczyków i ma szerokie implikacje. Pierwszą z nich jest to, że królowa Elżbieta umrze w 2022 r., w wieku około 96 lat - napisał Reading.

Brytyjski autor twierdził również, że król Karol zrezygnuje z korony, gdyż ma być "zmęczony uporczywymi atakami zarówno na siebie, jak i na drugą żonę". Swoje twierdzenia poparł cytatem jasnowidza:

Ponieważ nie pochwalili jego rozwodu / Człowieka, którego później uznali za niegodnego / Lud wyprze Króla wysp / Zastąpi [go] Człowiek, który nigdy nie spodziewał się być królem.

Reading pokusił się o stwierdzenie, że to nie książę William przejmie koronę po ojcu, a jego młodszy brat Harry. Jednak patrząc na wydarzenia rozgrywające się po pogrzebie monarchini, konflikt rodzeństwa jedynie nasilił się. Arystokrata wraz z małżonką zostali zdegradowani na oficjalnej stronie royalsów i po zmianach znaleźli się na samym dole, razem z oskarżonym o udział w skandalu seksualnym księciem Andrzejem. Nostradamus twierdził również, że śmierć królowej Elżbiety to zwiastun upadku rodziny królewskiej.