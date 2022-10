Allan Krupa, 18-letni syn i oczko w głowie Edyty Górniak z pewnością nie jest już dzieckiem. Młody mężczyzna od niedawna próbuje swoich sił na rynku muzycznym jako Enso. W ostatnim kawałku przekonuje publiczność, że został przez mamę dobrze wychowany i na co dzień jest "pierd#$%^ym dżentelmenem".

Jak donosi "Super Express" Allan poznaje też nocne życie stolicy. Ostatnio widziano go nad ranem, kiedy opuszczał jeden z klubów. Jak się okazuje wystąpił jako DJ w towarzystwie syna Justyny Steczkowskiej, Leona Myszkowskiego. W trakcie imprezy kleił się też do nowej ukochanej. Jak na związek syna reaguje jego sławna mama?

Allan Krupa jest zakochany. Co na to Edyta Górniak?

Jak donosi "Super Express", Edyta Górniak jest pozytywnie nastawiona do nowego związku Allana, ale miała pewne obawy. Wokalistka martwiła się, że nieudane małżeństwo z ojcem chłopaka, Dariuszem Krupą, będzie wpływało także na jego umiejętność budowania zdrowej relacji. Jak się okazuje, chłopak jest rozsądny i dobrze sobie radzi pomimo trudnych przeżyć rodziców.

Z zaskoczeniem obserwowałam jego rozwagę i ostrożność w podejściu do relacji. Z jednej strony jestem szczęśliwa, że nie szukał taniej rozrywki. Z drugiej obawiałam się, że widząc moje przepłakane lata, nie będzie chciał otworzyć dla nikogo swojej przestrzeni ani swojego serca - powiedziała.

Allan Krupa fot. screen youtube.com / Enso - DŻENTELMEN (ft. Nerwus) [Official Music Video]

Syn Edyty Górniak jest szczęśliwie zakochany. Sławna mama nastolatka cieszy się, że znalazł odpowiednią dziewczynę.

Chciałam bardzo i życzyłam mu tego także w jego 18. urodziny, aby poznał kogoś, kto będzie dla niego miłosnym przyjacielem, partnerem codziennego życia - wyznała.

Jaki stosunek Edyta Górniak ma do dziewczyny Allana? W rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że życzy im wszystkiego, co najlepsze. Wokalistka ubolewa jedynie nad tym, że Allan się usamodzielnia i ma dla niej coraz mniej czasu. Znalazła jednak sposób na to, jak sprytnie to wykorzystać.

Wygląda na to, że oboje są przy sobie szczęśliwi. Oczywiście przez to jest go dla mnie coraz mniej i muszę się do tego przyzwyczajać, bo jest to zupełnie nowe uczucie dla mamy... Ale chyba to także pozwoliło mi przedłużyć moją podróż. Jestem z powodu ich obojga bardzo szczęśliwa. Niech im się darzy! - dodała.

