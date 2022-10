W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Olga Walijewa wraz z koleżanką śpiewają "Czerwoną Kalinę". Ostatnimi czasy ta piosenka stała się nieformalnym hymnem, symbolem Ukrainy walczącej. Olga Walejewa i jej koleżanka zostały oskarżone o zdyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych oraz promowanie symboli ekstremistycznych.

Miss Krymu ukarana za zaśpiewanie "Czerwonej Kaliny"

Olga Walijewa zwyciężczyni konkursu "Królowa Piękności - Krym Wiosna 2022", została ukarana za opublikowanie wideo, na którym widać, jak wraz z koleżanką wykonuje piosenkę "Czerwona Kalina". Rosjanom nie spodobało się to nagranie. Jak podaje "The Moscow Times", obie kobiety zostały oskarżone m.in. o zdyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych oraz promowanie symboli ekstremistycznych. Za ten akt nieposłuszeństwa i sprzeciwu na miss Krymu została nałożona kara w wysokości 40 tysięcy rubli, czyli ok. trzech tysięcy złotych. Natomiast jej koleżanka trafiła do więzienia na dziesięć dni. Rosyjskie media państwowe określają piosenkę "Czerwona Kalina" jako hymn ukraińskich formacji nacjonalistycznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Krymu opublikowało nagranie na portalu Telegram, w którym obie kobiety przepraszają za swoje zachowanie. Olga Walejewa ugięła się i ze swojego zachowania wytłumaczyła się także w mediach społecznościowych.

Nie wiedziałam, że ta piosenka jest z czymś związana i jest zabroniona. Śpiewałyśmy to bez żadnych znaczeń, podtekstów i symboli! - napisała na Instagramie Olga Walejewa.

Kobieta zaapelowała także do fanów o zaprzestanie wysyłania do niej obraźliwych wiadomości. W ciągu ostatnich miesięcy sześć osób zostało aresztowanych za śpiewanie utworu "Czerwona Kalina".

Rosja przeprowadziła konkurs "Królowa Piękności - Krym Wiosna 2022" podczas wojny w Ukrainie

Od 2014 roku na Krymie wprowadzane są rosyjskie regulacje. Jednak dramatyczna sytuacja geopolityczna na wschodzie nie dla wszystkich stanowi przeszkodę do absurdalnych działań. Mimo wojny, w maju Rosjanie zorganizowali pierwszą edycję konkursu "Królowa Piękności - Krym Wiosna 2022". Wydarzenie miało miejsce w Sewastopolu. Udział w nim wzięło dwadzieścia kandydatek. Wokół zwyciężczyni Olgi Walijewy utworzyło się wiele spekulacji. Nie wszyscy widzowie byli usatysfakcjonowani jej wyborem.