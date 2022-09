Bella Hadid na pokazie kolekcji Burberry. Patrzymy na BARDZO wąską talię

Marka Burberry zaprezentowała w Londynie swoją kolekcję wiosna/lato 2023. Na wybiegu zaprezentowały się prawdziwe ikony świata mody. Wśród nich m.in. Bella Hadid, Naomi Campbell i Irina Shayk. Pokaz kolekcji zaprojektowanej przez Riccardo Tisci przyciągnął wielkie gwiazdy. Pojawił się Kanye West, Stormzy czy Erykah Badu. Naszą uwagę przykuła Bella Hadid. Zaprezentowała się w dwóch odsłonach.

REKLAMA

Bella Hadid w naturalnej odsłonie chwali się nowym cięciem. Postawiła na grzywkę

Zobacz wideo Modelka Victoria's Secret pozuje w kożuchu projektu Sary Boruc

Bella Hadid w topie z odsłoniętym brzuchem. Jej druga stylizacja wygląda jak z planu zdjęciowego "Matrixa"

Modelka została dostrzeżona przez fotoreporterów w jasnych jeansach w luźnym stylu i topie w kolorze nude z odsłoniętym brzuchem. Uwagę zwracała bardzo wąska talia celebrytki. Całość stylizacji dopełniał skórzany, ciężki pasek i klasyczne botki. Okulary i torebka wyraźnie nawiązywały do estetyki wczesnych lat 2000. Cały look wyglądał jakby wyciągnięty z tamtej epoki.

Bella Hadid Fot. SplashNews.com/East News

Zajrzyj do galerii na górze strony. Tam znajdziesz więcej zdjęć

Bella Hadid na after party po pokazie pojawiła się w towarzystwie swojego chłopaka Marca Kalmana. Para spotyka się od 2021 roku. W podobnym czasie zakończył się związek modelki z kanadyjskim wokalistą The Weeknd. Celebryci zaprezentowali się w pasujących do siebie skórzanych stylizacjach. Bella miała na sobie skórzany trencz z paskiem, bardzo podobny do tego, który Keanu Reeves nosił w filmie "Matrix". Płaszcz zestawiła z białą koszulą i czarnym krawatem. Trzeba przyznać, że Hadid i Kalman to jedna z najbardziej stylowych par w show-biznesie. Mają niesamowite wyczucie stylu.

Bella Hadid, Marc Kalman Fot. SplashNews.com/ East News

Bella Hadid oczarowała w Cannes. Prosta sukienka obroniła się sama