Wojciech Szczęsny wpadł w furię. Wziął udział w szarpaninie [WIDEO]

Polska przegrała z Holandią 0:2 w Lidze Narodów po bramkach Cody'ego Gakpo i Stevena Bergwijna. W ostatnich minutach meczu Wojciech Szczęsny, zapewne rozczarowany wynikiem, dał się łatwo wyprowadzić z równowagi. Na boisku niemal doszło do bójki.

Polska-Holandia. Wojciech Szczęsny się wściekł. Rzucił się na innego piłkarza

W 86. minucie piłkę otrzymał holenderski piłkarz Wout Weghorst. Ruszył w pościg, ale ubiegł go polski bramkarz Wojciech Szczęsny. Żaden z nich nie odpuścił i doszło do zderzenia. Zamiast się rozejść, postanowili kontynuować ostrą wymianę zdań i wymachiwać rękoma. Choć sędzia stwierdził faul i pokazał żółtą kartkę, to nie powstrzymało Szczęsnego. Obydwaj piłkarze rzucili się na siebie.

Koledzy z polskiej drużyny próbowali go odciągnąć, ale bezskutecznie. W pewnym momencie objęli go i trzymali tak mocno, by nie mógł rzucić się na Holendra. Dopiero Jan Bednarek był w stanie go uspokoić i Szczęsny w końcu odpuścił. Nie da się ukryć, że to on w tym starciu miał większy problem z utrzymaniem nerwów na wodzy.

Partner Mariny Łuczenko-Szczęsnej tłumaczył potem, że został kopnięty w głowę przez Weghorsta, a ten został za to ukarany żółtą kartką. Podobnie zresztą jak Szczęsny. Wideo z tego starcia możecie zobaczyć poniżej.

Podczas meczu Polska-Holandia były obecne także m.in. Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek. Choć trzymały mocno kciuki za Polaków, to nie pomogło w zwycięstwie.

