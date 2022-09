Doda na koniu w... bieliźnie. Fani w komentarzach są zgodni

Doda, a właściwie Dorota Aqualiteja Rabczewska, od wielu lat nie przestaje być w kręgu zainteresowania mediów. W ostatnim czasie nie miała lekko. Za sprawą głośnego rozwodu rozpisywano się o jej życiu prywatnym, a sama artystka zdradziła, że mocno odchorowała ostatni związek. Przyznała, że miała depresję, ale udało się jej pokonać chorobę. Aktualnie pozostaje singielką i korzysta z uroków życia. Cały czas stara się zaskakiwać swoich fanów. Tym razem wywołała burzę w sieci za sprawą sesji zdjęciowej.

Sesja zdjęciowa Dody. Pozuje na koniu i w bieliźnie

Na najnowszych zdjęciach na Instagramie możemy podziwiać Dodę w sesji wykonanej na łonie natury. Artystka pozuje z koniem, a to co najbardziej przykuwa uwagę, to fakt, że Dorota jest w samej bieliźnie. Ma na sobie białe koronkowe body. Całość stylizacji uzupełniają okulary przeciwsłoneczne oraz naszyjnik z motywem półksiężyca. Doda zamieściła kontrowersyjne zdjęcia na Instagramie, a w komentarzach posypały się komplementy. Fani nie kryją zachwytu.

Twoja forma jest godna podziwu. Jesteś jak wino. WOW. Wyglądasz fenomenalnie.

Na łonie natury zawsze wychodzą najpiękniejsze fotki. Petarda.

Boska. Cudowna. Bogini - czytamy na Instagramie.

Doda zachwyca wysportowaną sylwetką

To nie pierwsza sesja Dody w bieliźnie, ale w takiej odsłonie jej jeszcze nie widzieliśmy. Jak fani dobrze zauważyli, na nowych zdjęciach możemy podziwiać wysportowane ciało artystki. Dorota często podkreśla, że aktywność fizyczna jest dla niej bardzo ważna, a sport jest jej drugą pasją. Zachwyca figurą i daje przykład na to, że ciężka praca nad ciałem przynosi wspaniałe efekty.

