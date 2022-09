Justyna Steczkowska pręży się przed lustrem w koronkowym body. Co za figura

Justyna Steczkowska to wyjątkowo zapracowana artystka. W tym roku piosenkarka skończyła 50 lat, ruszyła w trasę koncertową z okazji 25-lecia swojej kariery muzycznej, wydała nowy album "Szamanka", a także po raz kolejny zasiadła w jurorskim fotelu programu "The Voice of Poland". Steczkowska nie zapomina także o mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła zdjęcie w koronkowym body. Trzeba przyznać, że jej figura robi wrażenie.

Justyna Steczkowska regularnie ćwiczy: Każdy trening to udręka

Na zamieszczonym zdjęciu możemy dostrzec Justynę Steczkowską w bardzo kusym stroju. Koronkowe body podkreśliło jej sylwetkę i długie nogi. Piosenkarka sfotografowała się w salonie urody tuż przed wykonywanym zabiegiem.

Tuż przed zabiegiem. Dziś delikatny laser na twarz po słonecznym lecie - napisała Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska Fot. Instagram.com/justynasteczkowska

Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że bardzo dba o formę. Regularnie ćwiczyć zaczęła tuż po urodzeniu swojej córki Heleny. Efekty są powalające.

Zabrałam się za siebie i ćwiczę do dziś. Moje ciało jest mi wdzięczne (a ja mojemu ciału) pomimo tego, że każdy trening to udręka. Zawsze szukam wymówki, żeby sobie odpuścić i nie jestem zbyt szczęśliwa, jak na niego jadę, ale bardzo szczęśliwa i dumna, jak z niego wracam. Dumna, że kolejny raz udało mi się dotrzymać słowa samej sobie i szczęśliwa, bo ruch wyzwala mnóstwo endorfin - napisała Justyna Steczkowska na Instagramie.

Oprócz regularnych ćwiczeń piosenkarka często widywana jest także w gabinetach urody. W jej mediach społecznościowych chętnie zdaje z tego relacje.

Justyna Steczkowska tańczy na jachcie w skąpym bikini. Co za forma