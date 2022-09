Trumna z ciałem królowej Elżbiety II opuściła Balmoral w niedzielę 11 września, a trzy dni później została wystawiona w Westminster Hall. W tym miejscu spocznie aż do pogrzebu monarchini, który zaplanowano na poniedziałek 19 września. Do tego czasu poddani mają możliwość wejścia do pałacu Westminsterskiego i oddania hołdu zmarłej. Zaproszeni do tego zostali również przedstawiciele państw, którzy wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych. Polskę podczas tego wydarzenia reprezentują Andrzej i Agata Dudowie.

Para prezydencka przy trumnie królowej Elżbiety II. Do Londynu przyjechali dzień przed pogrzebem

O tym, że Andrzej i Agata Dudowie są już w Wielkiej Brytanii, poinformował na Twitterze dziennikarz Jakub Krupa. Około południa para prezydencka stawiła się w pałacu Westminsterskim, a na miejscu towarzyszył im ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek. Jak informuje TVN24.pl, w godzinach popołudniowych Andrzej Duda ma spotkać się również z premier Liz Truss.

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II rozpoczną się w poniedziałek 19 września od godziny 10:30 londyńskiego czasu. Trumna zostanie wówczas odprowadzona przez procesję do opactwa Westminsterskiego. Pół godziny później rozpocznie się nabożeństwo, w którym ma wziąć udział aż 2000 osób. Następnie trumna zostanie odprowadzona do zamku w Windsorze.

Uroczystości będą transmitowane w telewizji aż do godziny 19:00. Monarchini zostanie wówczas pochowana w kaplicy św. Jerzego, a to wydarzenie zostało zarezerwowane wyłącznie dla najbliższej rodziny. Królowa Elżbieta II spocznie m.in. obok swojego ojca, króla Jerzego VI, a także zmarłego przed rokiem księcia Filipa.