Joanna Opozda całkiem nago w filmie. "Są moje pośladki"

Joanna Opozda ma za sobą bardzo trudny rok. W sierpniu 2021 roku wyszła za mąż za Antka Królikowskiego, co było początkiem kłopotów w życiu prywatnym aktorki. Jeszcze przed narodzinami syna Vincenta, para się rozstała. Antek Królikowski znalazł szybko pocieszenie w ramionach sąsiadki Izabeli, z którą jest do dziś. Opozda w przeciwieństwie do byłego ukochanego, skupia się nie na amorach, a na samodzielnym wychowywaniu syna i pracy, do której wróciła bardzo szybko po porodzie. Od kilku dni aktorka bryluje na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Joanna Opozda rozebrała się do rosołu. Miała ważny powód

Joanna Opozda u boku Weroniki Rosati promuje podczas festiwalu film Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna", w którym wciela się w tytułową rolę. W produkcji nie brakuje odważnych scen, które ukazują nagość głównej bohaterki. Niektóre odważne kadry możemy zobaczyć już w zwiastunie, jak również w najnowszym numerze "Faktu", z którym aktorka porozmawiała o nagości w sztuce. Jak sama przyznaje, do tej pory nie rozbierała się całkiem na planie, przez co nieco się bała.

Bałam się tej sceny, nie miałam tego typu sytuacji na planie, że musiałam się rozebrać do rosołu. Ale pomyślałam sobie, że jeżeli mam się rozebrać, to u dobrego reżysera. Tu nagość jest pokazana w delikatny i subtelny sposób. Nie ma tu żadnej wulgarności. Jestem pokazana tyłem, są moje pośladki. Oczywiście na planie byłam rozebrana, ale ekipa zachowała się bardzo fajnie, wyszła, byliśmy sami z reżyserem i operatorem w tej pięknej dekoracji buduaru Bardot. Reżyser Lech Majewski robi tak piękne zdjęcia, że to będzie moja pamiątka – powiedziała aktorka w rozmowie z "Faktem".

