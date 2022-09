Julia Kamińska porównuje nogi przed i po makijażu. Różnica ogromna. "Magia"

Julia Kamińska bardzo dba o urodę. Kilka lat temu otworzyła nawet salon piękności, gdzie profesjonaliści zajmują się włosami klientek. Aktorka jedynie zarządza tym miejscem, sama nie zajęła się świadczeniem usług. Jednak często korzysta z pomocy kolegów z zespołu, a efektami chwali się na Instagramie. Tym razem pokazała nieco inną metamorfozę. Kamińska bowiem pochwaliła się, jak zmieniły się jej nogi po wykonaniu makijażu.

Julia Kamińska pokazała zdjęcia nóg przed i po makijażu. Co za różnica

Nie jest tajemnicą, że osoby związane z show-biznesem na ścianki czy też na plan zdjęciowy są szczególnie przygotowywane. Przed wyjściem odwiedzają profesjonalistów, którzy zajmują się ich wyglądem. Gwiazdy wychodzą od nich z nowymi fryzurami, w pełnym makijażu. I to nie tylko tym twarzy. Specjaliści dbają także o inne części ciała. Nie chodzi tylko o wymodelowanie dekoltu dzięki użyciu kosmetyków. Metamorfozę przechodzą także nogi.

Magia makijażu - napisała Julia Kamińska na InstaStories, na którym udostępniła zdjęcie.

W kadrze znalazły się nogi Julii Kamińskiej. Aktorka pozuje w różowych szpilkach i widzimy, że założyła cekinową mini. Jednak to wygląd nóg zwraca uwagę. Ta po lewej jest znacznie jaśniejsza, widać naturalne odcienie skóry. Za to ta z prawej ma idealny jednolity kolor, nie przebijają się żadne żyłki ani nic się nie odznacza. Trzeba przyznać, że różnica jest naprawdę spora.

Julia Kamińska pokazała nogi przed i po makijażu Screen z Instagram.com/ _julia_kaminska_

Julia Kamińska to kolejna gwiazda, która pokazuje, że idealny wygląd gwiazd to przede wszystkim zasługa dobrych specjalistów. Do tej grupy można zaliczyć także m.in. Aleksandrę Żebrowską oraz Zofię Zborowską, które uświadamiają inne kobiety, że na co dzień wyglądają całkowicie naturalnie.