Jakim królem będzie Karol III? Sporo mówi o nim... astrologia. Stoi przed nim wielkie wyzwanie

Umarł król, niech żyje król! Zgodnie z tym hasłem (a także zasadami sukcesji w Wielkiej Brytanii) od momentu śmierci królowej Elżbiety II kraj ten ma nowego króla. Choć książę Karol nie został jeszcze koronowany, to już pełni władzę - przyjął nawet imię Karol III. Co mówią o nim gwiazdy? Czy urodził się "szczęśliwie"?

Koniec epoki. Królowa Elżbieta II nie żyje. Miała 96 lat

Co astrologia mówi o panowaniu króla Karola III?

Choć król Karol III ma za sobą już większość swojego ziemskiego życia (nie czarujmy się, ma 73 lata), zgodnie z astrologicznym opisem, postawionym przez Royę Backlund, astrolożkę serwisu StyleCaster.com, dopiero teraz, niczym motyl, rozłoży swe skrzydła i uwolni drzemiący w nim potencjał.

Wraz z koronacją osiągnie punkt zwrotny w swoim życiu, który zawsze miał się dla niego wydarzyć - pisze astrolożka.

I chodzi tu nie tylko o dość oczywisty fakt, jakim jest to, że król Karol jest pierwszym dzieckiem królowej Elżbiety II- tron należy mu się z racji urodzenia. Chodzi tu również o fakt, w jaki sprzyjały mu gwiazdy od momentu narodzin. Już wtedy było wiadomo, że jako Skorpion z księżycowym znakiem Byka (którym to bykiem - przypadek?! - była jego matka), z węzłem północnym także w znaku Byka, który tworzy idealną koniunkcję z jego księżycem w dziesiątym domu astrologicznym (co ma związek z przewodzeniem ludźmi). Brzmi logicznie? No przecież. W każdym razie król Karol III ma mieć dzięki gwiazdom predyspozycje do rządzenia ludźmi, a oni chętnie będą za nim podążali. Ale jest warunek.

Astrolożka przewiduje duże tarcia w życiu prywatnym króla. Karol teoretycznie przygotowywał się do nowej roli całe życie, ale trudno nie odnieść wrażenia, że kiedy wreszcie ją przejął, może czuć się zagubiony. Tu pomocną dłoń wyciąga Camila, z której wsparciem Karol - by w pełni stać się królem - musi zapanować nad swoją rodziną i ją uzdrowić. Będzie to dla niego spore wyzwanie, bo akurat w tej kwestii gwiazdy nieszczególnie mu sprzyjają. Czy przewalczy przemożny wpływ nieuniknionego? Czas pokaże.