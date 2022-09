Członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski podzielił się na Twitterze sensacyjną informacją. Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. W tej roli zastąpi go Mateusz Matyszkowicz.

RMN właśnie odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP i powołała Mateusza Matyszkowicza. Niestety bez szansy na konkurs.

Jacek Kurski nie jest już prezesem Telewizji Polskiej

Portal Wirtualne Media ustalił, że przewodniczący Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański, złożył wniosek o odwołanie prezesa TVP. Co ciekawe, poparli go wszyscy członkowie rady, wśród których jest trójka polityków Prawa i Sprawiedliwości. Warto również zwrócić uwagę, że Czabański należy do grona najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący RMN już w 2016 roku próbował się pozbyć Jacka Kurskiego, z którym jest w konflikcie od lat. Według ustaleń "Rzeczypospolitej" miało się to wtedy nie spodobać prezesowi PiS. Wygląda jednak na to, że parasol ochronny nad Kurskim został ze szczytów władzy zdjęty. Niemniej, rzecznik partii, Radosław Fogiel, napisał na Twitterze, że praca dotychczasowego prezesa TVP jest oceniana pozytywnie.

Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania.

Kim jest nowy prezes Telewizji Polskiej?

Mateusz Matyszkowicz w latach 2005-2007 był współpracownikiem Ryszarda Legutki (europoseł PiS), o którym mówi się, że ma bardzo duży wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2016-2017 był dyrektorem TVP Kultura. Na początku 2018 roku został dyrektorem zespołu, który w stacji odpowiadał za promocję pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

