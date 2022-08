Meghan Markle udzieliła ostatnio obszernego wywiadu dla magazynu "The Cut". Opowiedziała w nim o nowym życiu w Kalifornii i relacjach z rodziną królewską. Do rozmowy dołączona była sesja w kilku różnych stylizacjach i ubraniach od najlepszych, światowych marek jak: Chanel i Bottega Veneta. Zachwycająca sesja została wykonana w Santa Barbara, na ranczu przyjaciółki księżnej Sussex, Victorii Jackson.

Meghan Markle prezentuje się zjawiskowo w tweedowej kreacji od Chanel

Na fotografii udostępnionej w sieci widzimy Meghan Markle, która pozuje na rustykalnej, francuskiej ławce. Księżna Sussex miała na sobie sukienkę Chanel Fantasy, z jesiennej kolekcji tej luksusowej marki. Kreacja została wykonana z tweedu - tkaniny, która jest znakiem rozpoznawczym Chanel od dekad. Materiał miał w większości czarny odcień, a sukienka kończyła się w okolicach łydek. Uzupełnieniem stylizacji są też złote kolczyki z perłą. Trzeba przyznać, że Meghan Markle prezentuje się w niej po prostu zjawiskowo.

Kolejna stylizacja to obcisła, czarna sukienka bez ramiączek od Bottega Veneta. Uzupełnieniem looku jest sznur pereł od Mikimoto za, bagatela, 36 tysięcy dolarów.

Na innym zdjęciu możemy zobaczyć stylizację, którą Meghan Markle wybrała na pierwsze urodziny swojej córki Lilibet. Postawiła wówczas na klasyczny i ponadczasowy zestaw. Szerokie, lejące spodnie doskonale uzupełniła dopasowana bluzka, która podkreśliła sylwetkę. Make up "no make up" pasował tu idealnie, a gładkie i zadbane włosy nadały całości młodzieńczego wyrazu.

