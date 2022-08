Podczas tegorocznego Festiwalu w OpoluJustyna Steczkowska świętowała swoje 50-te urodziny. Artystka wciąż jest w doskonałej formie, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała filmik, na którym możemy zobaczyć ją tańczącą w skąpym bikini na jachcie.

Justyna Steczkowska korzysta jeszcze z uroków kończących się wakacji. Obecnie przebywa w jednym z tureckich kurortów, gdzie cieszy się ze słońca i spędza czas na jachcie. Towarzyszy jej najbliższa rodzina, w tym syn Leon Myszkowski oraz jego partnerka Ksenia. Dobry nastrój udzielił się wokalistce, która zatańczyła na jachcie taniec radości. Ubrana była w skąpe bikini w zwierzęce printy, okulary przeciwsłoneczne oraz słomkowy kapelusz.

Ostatnio w jednym z wywiadów Justyna Steczkowska wyjawiła sekret swojej smukłej sylwetki.

Nie mam paktu z diabłem, wręcz trzymam się od niego z daleka. Jem wszystko, tylko po prostu ćwiczę. Gdy moi synowie albo mąż w weekend gotują, to oczywiście jakiś kilogram mi przybędzie, bo uwielbiam biesiadować z rodziną. Ale potem przychodzi poniedziałek, trzeba iść na ćwiczenia - powiedziała Justyna Steczkowska w rozmowie z "Faktem".

Poza tym artystka niemal całkowicie zrezygnowała ze spożywania alkoholu. Czasami zdarza jej się wypić lampkę wina. Warto dodać, że Steczkowska jest wciąż bardzo aktywna zawodowo. Sporo koncertuje i udziela się w nowych projektach. W tym roku na rynku ukazał się jej nowy album "Szamanka". Wydała też nowy singiel "D.N.A". Postanowiła wesprzeć także muzycznie swojego syna i jego projekt, czyli dj-ski duet Mike & Laurent. Razem z nimi nagrała utwór "Now". Justyna Steczkowska jest także jurorką w kolejnej edycji programu "The Voice of Poland".

