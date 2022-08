Z okazji ostatniego weekendu lata w Kielcach odbył się festiwal "Magiczne zakończenie wakacji". Na scenie amfiteatru Kadzielnia pojawiło się wielu popularnych artystów, takich jak m.in Lady Pank i Dawid Kwiatkowski. Publiczność mogła usłyszeć ze sceny największe przeboje ostatnich lat. Na koncercie nie zabrakło oczywiście Dody. Jak zwykle pojawiła się w odważnej kreacji eksponującej biust.

Fan wykrzykiwał chamskie teksty do Dody. Jednym zdaniem zamknęła mu usta

Doda w milionie kryształków na muzycznym pożegnaniu lata. W co się ubrała? Kosmitka w wydaniu glamour

Doda doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę fotoreporterów. Sceniczne kreacje ma już w małym palcu. Nie od dziś wiadomo, że wydekoltowane sukienki i migoczące kryształki to jej znak rozpoznawczy. Nie inaczej było tym razem, kiedy pojawiła się na ściance.

Doda migotała od stóp do głów i doskonale wiedziała, w którym miejscu sukienka powinna mieć odrobinę mniej materiału, aby przyciągnąć uwagę. Tym razem zdecydowała się na cielistą mini obszytą... no właśnie, diamencikami. Drobne kryształki pojawiły się też na jej kabaretkach i zaczesanej na bok grzywce. Doda jest wielką fanką takiego błysku i jak ostatnio stwierdziła, tego typu ozdobę ekologicznie dzieli z młodszymi koleżankami ze sceny.

Makijaż piosenkarki również nawiązywał do połyskującego stroju. Nad brwiami "królowej" pojawiły się cienkie paseczki z kryształkami. Sukienka była zakończona ciekawą konstrukcją ramion. Jeszcze kilka lat temu Doda bardzo często widziana była na galach w tego typu kreacjach - zyskała wtedy miano "stylowej kosmitki". Wygląda na to, że z powodzeniem wraca do tego sprawdzonego już stylu.

Doda w milionie kryształków na muzycznym pożegnaniu lata. W co się ubrała? Kosmitka w wydaniu glamour East News

Jak wam się podoba Doda w takim wydaniu?

