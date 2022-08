W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które zostało wykonane w prywatnej rezydencji Sanny Marin. Tym razem jednak nie ma na nim premierki. Fotografia przedstawia dwie całujące się kobiety. Te przysłaniają nagie piersi tabliczką z napisem "Finland", której używa się podczas oficjalnych wystąpień władz.

REKLAMA

Kaczyński nie skończył legalnie podstawówki. Komorowskiego skreślono z listy studentów

Zobacz wideo Polski rząd jak w Finlandii? Biejat: Już w następnej kadencji

Sanna Marin przeprasza za zdjęcie z prywatnej imprezy

We wtorek 23 sierpnia Sanna Marin wzięła udział w konferencji prasowej. Było to jej pierwsze oficjalnie wystąpienie po tym, jak pod koniec ubiegłego tygodnia do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak szefowa rządu wraz ze znajomymi śpiewa i tańczy na prywatnej imprezie.

Bardziej niż przemówieniem media były jednak zainteresowane nowym zdjęciem, które krąży po sieci. Marin odniosła się do sprawy i przeprosiła za kadr zrobiony w jej rezydencji.

Uważam, że zdjęcie nie jest odpowiednie, przepraszam za to. Takiego zdjęcia nie należało robić.

Oprócz tego liderka socjaldemokratów wyjaśniła, w jakich okolicznościach zostało ono wykonane.

Chodziliśmy do sauny, pływaliśmy, wspólnie spędzaliśmy czas - tłumaczyła.

Sanna Marin dodała również, że fotografia, na której pozują jej koleżanki, została wykonana w czasie imprezy zorganizowanej w jej rezydencji w Helsinkach. Zabawa odbyła się po festiwalu muzycznym Ruisrock w lipcu.

Wideo, które w ubiegłym tygodniu trafiło do sieci, ostro skrytykowali jej przeciwnicy polityczni. Wówczas pojawiły się również głosy, że Sanna Marin powinna zostać poddana testom na obecność narkotyków. Szefowa rządu zrobiła go 19 sierpnia. W poniedziałek 22 sierpnia do mediów trafiła informacja, że wynik był negatywny.

Robert Biedroń: Wolę naturalną premier od pełnego obłudy, niejasnych interesów premiera