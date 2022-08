Ten dzień minister Andrzeja Dudy z pewnością zapamięta na długo. Niestety raczej nie będą to miłe wspomnienia. Piotr Ćwik został wysłany przez prezydenta na krakowską Tauron Arenę, gdzie w sobotę 20 sierpnia miał miejsce mecz siatkówki Polska kontra Serbia w ramach Memoriału Wagnera. Choć starcie z wynikiem trzy do zera wygrali nasi rodacy, nie każdemu było do śmiechu. Polityk, który pojawił się na miejscu, aby złożyć gratulacje sportowcom, został wygwizdany i wybuczany przez zgromadzonych na arenie kibiców.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP chłodno przyjęty w Tauron Arenie. Piotr Ćwik został wygwizdany przez fanów siatkówki

Piotr Ćwik pełni funkcję wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP. Nie u wszystkich fakt ten wzbudza szacunek, czego najlepszym przykładem jest sytuacja, do której doszło podczas meczu Polaków z Serbami. Kiedy minister pojawił się, aby przemówić do kibiców na trybunach, rozległy się piski, gwizdanie i buczenie. Polityk usiłował kontynuować swoją przemowę:

Serdeczne gratulacje dla Biało-Czerwonych za zwycięstwo w dzisiejszym turnieju. Życzymy powodzenia na mistrzostwach świata, które przed nami...

Co ciekawe, kamery stacji Polsat Sport, gdzie był transmitowany mecz, uchwyciły nie tylko ten moment, ale także reakcję polskich siatkarzy. Kilka z nich uśmiechnęło się w trakcie zaistniałej sytuacji. Fragment nagrania szybko pojawił i rozprzestrzenił się w internecie.

Większość kibiców nie popiera mieszania polityki ze sportem, stąd też niezadowolenia na trybunach. Sytuacje tego typu miały miejsce już wielokrotnie i z pewnością wydarzą się jeszcze nie raz.

