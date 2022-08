Małgorzata Socha nie może narzekać na brak propozycji zawodowych, czy znikome zainteresowanie mediów. Jest jedną z najpopularniejszych aktorek i rozsądnie kieruje swoją karierą. Gwiazda zamierza cieszyć się wakacjami i korzystać z urlopu. Jeszcze kilka dni temu, jak co roku przebywała na kempingu nad morzem, ale szybko zmieniła lokalizację. Na InstaStories pochwaliła się kadrem z samolotu, a potem zdradziła, że kolejne dni spędzi z rodziną w słonecznej Francji. Przy okazji pokazała się w prostym, ale stylowym zestawie. To się nazywa francuska klasa.

Małgorzata Socha odsłoniła brzuch na wakacjach we Francji. Klasa

Małgorzata Socha podzieliła się z fanami wakacyjnymi kadrami na Instagramie. Aktorka cieszy się rewelacyjną pogodą i zachwycającymi widokami we Francji. Na tle pięknego krajobrazu zapozowała w krótkim białym topie, do którego dobrała czarne szorty. Stylizacja podkreśliła jej płaski brzuch. Gwiazda bardzo dobrze czuje w swojej skórze. Jak sama wyznała w jednym z wywiadów, nie jest na diecie, a figurę zawdzięcza dobrym genom, regularnej aktywności fizycznej i zdrowemu podejściu do żywienia.

Aktorka na wakacjach stawia na wygodę. W prostym zestawie i związanych w niedbałego koka włosach wyglądała olśniewająco. Wakacyjną stylizację uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi, plażową torbą i japonkami.

Fani w komentarzach nie szczędzili jej komplementów.

Super wyglądasz.

Wow. Obłędnie.

Piękna. Marzę o takich wakacjach - czytamy.

Więcek wakacyjnych kadrów Małgorzaty Sochy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.