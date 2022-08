Zero mydła i dezodorantów. Lekarz nie mył się przez pięć lat. Wnioski go zadziwiły

Dr James Hamblin jest 39-letnim lekarzem wykładającym na uniwersytecie w Yale. Lekarz postanowił sprawdzić, czy faktycznie częste mycie skraca życie. Przez pięć lat więc tego nie robił, a wynikami eksperymentu podzielił się w publikacji "Clean: The New Science of Skin", którą przedrukował dziennik "The Sun".

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka wyszła zapłakana z gabinetu lekarskiego. Powiedziała, o co zapytał ją lekarz

Lekarz przez pięć lat się nie mył. Zaskakujące, co później odkrył

Do rozpoczęcia eksperymentu lekarza skłoniła chęć oszczędzania. Dr James Hamblin postanowił sprawdzić, ile wydaje na wszystkie kosmetyki. Zastanawiał się również, dlaczego ludzie w ogóle używają tylu kosmetyków, skoro kiedyś ich nie było, a higiena polegała na zmianie koszuli raz do roku. Chciał sprawdzić to na własnej skórze.

Katie Piper przeszła poważną operację. Modelka oblana kwasem miała dziurę w oku!

Lekarz zrezygnował ze wszystkich kosmetyków, a ciało obmywał jedynie wodą. W swojej książce zaznaczył, że kosmetyki nie pomagają, a wręcz szkodzą - zmywając naturalny mikrobiom, co powoduje, że jesteśmy bardziej podatni na drobnoustroje czy wypryski. Po pięcioletnim eksperymencie doktor doszedł do zaskakujących wniosków. Jego ciało nie wydzielało nieprzyjemnych zapachów, a także nie pociło się tak bardzo. Skóra przestała się przetłuszczać, zniknęły również wypryski.

Mimo że eksperyment wykazał wiele zalet niemycia się, dr James Hamblin nie poleca takiego trybu życia nikomu. Apeluje jednak o dokładne przejrzenie swoich kosmetyków i wyeliminowanie tych najbardziej chemicznych. Uważa, że najlepsze są te z krótkimi składami, z bardziej naturalnych składników.

Przez wadę wrodzoną Tayla Clement nie może się uśmiechać. Jej historia inspiruje

ZOBACZ TEŻ: Renata Pałys oburzona PKP. Odtwórczyni Paździochowej z "Kiepskich" nie gryzła się w język: Kretyn