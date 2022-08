Josie Kwaśniewska to laureatka piątej edycji "Love Island". Do finału dotarła w parze z Kubą Galicą, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Po zakończeniu programu zakochani zamieszkali w Zakopanem, rodzinnym mieście uczestnika. Niedawno jednak sympatyczna blondynka wyjechała do Kanady, co wywołało plotki o rozstaniu pary. Zwycięzcy reality show zapewniają, że nadal są razem, a pobyt Josie za oceanem jest tylko tymczasowy. Ostatnio była mieszkanka "Wyspy Miłości" pochwaliła się natomiast metamorfozą fryzury. Zmiana jest naprawdę ogromna. Laureatka "Love Island" zaprezentowała się na Instagramie w krótkich włosach.

"Love Island". Josie całkowicie zmieniła fryzurę. Postawiła na ostre cięcie. "Nowy look"

Udział w programie "Love Island" przyniósł Josie nie tylko miłość, ale także dużą popularność. Na Instagramie obserwuje ją niemal 130 tysięcy fanów. Uczestniczka chętnie dzieli się tam prywatnymi fotografiami. Niedawno zrelacjonowała na InstaStories wizytę u kanadyjskiego fryzjera. Była mieszkanka "Wyspy Miłości" zdecydowała się na radykalną metamorfozę. Zamiast długich platynowych pukli na jej głowie zagościł krótki bob. Josie nie zrezygnowała jednak z blondu. Ukochana Kuby poprosiła internautów o opinię na temat nowej fryzury.

Nowy look kochani! Dzisiaj jestem w Toronto z moim fryzjerkiem! Dzisiaj robimy taki nowy look. […] Powiedzcie mi, jak wam się podoba? - pytała na InstaStories.

Josie 'Love Island' Instagram/ josiekwasniewska

Jak Wam się podoba nowa fryzura Josie? Myślicie, że to zmiana na stałe, czy może tylko peruka?