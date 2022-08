Małgorzata Socha należy do jednych z bardziej zapracowanych aktorek. Znalazła jednak czas, by jak co roku, wybrać się z rodziną na kemping nad Morze Bałtyckie. Tę tradycję gwiazda kultywuje od 1996 roku, gdy podczas wakacji z rodzicami poznała Krzysztofa Wiśniewskiego na plaży w Darłówku. Wielokrotnie żartowała w wywiadach, że męża "wykopała z piasku". Teraz pokazała, jak wygląda kempingowa rzeczywistość i zapozowała w stroju kąpielowym. Nawet na plaży stylowo się prezentuje.

Małgorzata Socha relaksuje się na kempingu. Oczarowała w czarnym bikini

Małgorzata Socha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie dzieli się z fanami kadrami z życia prywatnego. Tym razem postanowiła pokazać, jak wygląda kempingowa rzeczywistość. Ubrana w strój kąpielowy i słomkowy kapelusz aktorka przygotowywała na plaży fasolkę szparagową:

Życie na kempingu - podpisała kadr.

Na kolejnym ze zdjęć widać, jak Socha szalała z synem Stanisławem w morzu. Zdecydowała się na czarne bikini wykończone w fantazyjny sposób.

Internauci zasypali komplementami aktorkę i jej sielskie, wakacyjne kadry. W naturalnym wydaniu Socha prezentowała się zachwycająco i widać było, że taka forma wypoczynku sprawia jej ogromną radość.

Przepiękne zdjęcia Małgorzato.

Moje klimaty. Super.

Z pani widać super mama Małgosiu - pisali fani.

Wy również jesteście fanami spędzania wakacji w ten sposób? Więcej zdjęć Małgorzaty Sochy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.