Małgorzata Kożuchowska jest w stałym kontakcie z fanami na Instagramie, gdzie chętnie zamieszcza zdjęcia, na których widać, jak wygląda jej życie prywatne. Niedawno była na urlopie, ale nie zdradziła, gdzie odpoczywała. Zamiast tego opowiedziała o przykrej sytuacji, która spotkała ją na lotnisku. Okazało się, że zagubiono jej bagaż.

Po powrocie z wakacji i z naładowanymi bateriami gwiazda przyznała, że rzuca się w wir pracy. Opublikowała nowe zdjęcie, które wywołało niemałe zamieszanie. Na kadr zareagował nawet Andrzej Duda.

Małgorzata Kożuchowska zapomniała dolnej części garderoby? Zareagował Andrzej Duda

Małgorzata Kożuchowska na nowym zdjęciu na Instagramie zapozowała w letniej stylizacji, na którą składała się długa, błękitna koszula z szerokimi rękawami. Do całości aktorka dobrała oryginalną, plecioną torebkę z drewnianą rączką. Do zdjęć pozowała z szerokim uśmiechem.

Wróciłam z wakacji i od razu wpadłam w wir pracy nad promocją mojego najnowszego filmu "Zołza". Na szczęście kawa dodaje energii. Jeszcze łyk i wracam do pracy, bo premiera tuż tuż - napisała aktorka.

Co ciekawe, gdyby ktoś zastanawiał się, co porabia prezydent Andrzej Duda, kiedy cała Polska rozpacza z powodu katastrofy na Odrze, Instagram Małgorzaty Kożuchowskiej daje podpowiedź. Prezydent zostawił bowiem pod jej zdjęciem serduszko - czyli stylizacja aktorki z "niewidzialnymi" szortami przypadła mu do gustu. Serduszko wprawdzie po jakimś czasie zniknęło, ale nie z Internetu. Screeny z aktywnością prezydenta są wciąż dostępne.

Andrzej Duda polubił zdjęcie Małgorzaty Kożuchowskiej Screen malgorzatakozuchowska_/Instagram

Wróćmy jednak do zdjęcia Kożuchowskiej. Konsternację obserwatorów wzbudziła dolna część garderoby aktorki:

Kobieta z klasą! Przepięknie.

Zjawiskowa.

Wszystko ok. Tylko teraz wszystkie celebrytki występują w samych koszulach. To taka moda teraz w Polsce? - czytamy.

Na odpowiedź Kożuchowskiej nie trzeba było długo czekać. Szybko wyjaśniła, że ma na sobie szorty, które są w odcieniu beżu i przez to zlały się z jej opalonym nogami.

Ja w szortach - napisała zwięźle aktorka.

Małgorzata Kożuchowska zapomniała dolnej części garderoby? Zareagował Andrzej Duda Fot. Instagram/ malgorzatakozuchowska_

Jak wam się podoba letnia stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.