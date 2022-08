Najnowsza kampania Sprandi "Take a breath" hołduje idei self care. Po błogim odpoczynku nadszedł czas na aktywność fizyczną, wzrost endorfin i beztroską radość w gronie najbliższych. Zgodnie z tą myślą marka Sprandi zaprosiła przyjaciół i ambasadorów, by aktywnie spędzali czas na świeżym powietrzu. Marka rzuciła wyzwanie wspólnego meczu na korcie tenisowym i zadbała o wypoczynek zgromadzonych gości.

REKLAMA

Sprandi Tenis Club na warszawskim stadionie Legii

Oprócz wspólnej gry w tenisa uczestnicy spotkania mieli możliwość personalizacji akcesoriów Sprandi. Czekała na nich także strefa relaksu, niebieska strefa foto oraz food court oferujący sygnowane napoje, hot dogi w amerykańskim stylu czy niebieskie lody Sprandi.

Sprandi Tenis Club Materiały Promocyjne

Podczas spotkania zostały zaprezentowane elementy najnowszej kolekcji Sprandi jesień-zima 2022. Pionier stylu athleisure na zbliżający się sezon przygotował komfortowe joggery, bluzy i t-shirty. Nie zabrakło również wygodnych sneakersów nawiązujących do aktualnych trendów w modzie. Nową kolekcję uzupełniają stylowe dodatki: sportowe torby, skarpety czy czapki z daszkiem z logo marki.

Tego dnia marka Sprandi postawiła na aktywny wypoczynek i celebrowanie wolnego czasu w dużym gronie przyjaciół. Wśród zaproszonych gości znaleźli się influencerzy z całej Europy, m.in. z Czech, Węgier czy Słowacji. We wspólnej rozgrywce tenisowej wzięli udział również Joanna Horodyńska, Jan Wieteska, Malwina Wędzikowska, Artur Sikorski, Ofelia, Kamil Szymczak, Marta Dyks oraz Radek Pestka.

Sprandi Tenis Club Materiały Promocyjne

Jeżeli chcecie poczuć klimat kampanii Sprandi na sezon jesień-zima 2022, koniecznie wpadnijcie do wyjątkowej strefy Sprandi przy barze Newonce w Warszawie! Zapraszamy do czwartku (18 sierpnia).

Ubrania i dodatki z najnowszej kolekcji Sprandi są dostępne w salonach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej.