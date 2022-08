Śluby, podczas których wszystko przebiegało zgodnie z planem, często szybko popadają w niepamięć. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku ceremonii, które kończą się wpadką. W dobie internetu nieprzewidziane zdarzenia bawią nie tylko obecnych na weselu gości, ale także tysiące użytkowników sieci. Pewna para młoda z Polski na długo zapamięta ślubną uroczystość. Zabawne nagranie szybko stało się hitem TikToka. Niestety, niedługo później zostało usunięte.

Polski ślub stał się hitem na TikToku. Nagranie z wpadką szybko zniknęło z sieci

Wideo z jednego z polskich ślubów rozbawiło internautów. Podczas ceremonii doszło do zabawnej wpadki. Pan młody służy w policji, na uroczystości towarzyszyli mu więc koledzy po fachu ubrani w galowe mundury. Podczas wykonywania komend dowódcy, stojący na czele uroczystego orszaku odwrócił się zbyt gwałtownie i stłukł jedną ze ślubnych ozdób. Gdy po chwili mundurowi ruszyli do przodu, policjant znów uszkodził dekorację. Tym razem była to donica z kwiatami. Pozostali stróżowie prawa nie mogli ukryć rozbawienia niezdarnością kolegi. Szczególnie żywo zareagował mężczyzna idący tuż za nim.

Polski ślub stał się hitem na TikToku TikTok

Autor nagrania uznał, że zasługuje ono na szersze grono odbiorców i umieścił je na TikToku. W ciągu w 20 godzin od publikacji film został obejrzany ponad 900 tysięcy razy. Niestety, obecnie nie jest już dostępny. Wideo szybko zniknęło z sieci. Prawdopodobnie stało się tak na życzenie państwa młodych. Możliwe jednak, że to bohater wpadki poprosił autora o usunięcie kompromitującego nagrania.