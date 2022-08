Magdalena Waligórska, która dyplom na wydziale aktorstwa otrzymała w 2007 roku, jeszcze przed zakończeniem studiów zagrała w filmach i serialach kilka epizodycznych ról. Los uśmiechnął się do niej w 2006 roku, gdy otrzymała angaż w uwielbianym przez Polaków serialu "Ranczo", który zapewnił jej ogromną rozpoznawalność. Waligórska cały czas pojawia się na małym i wielkim ekranie, występuje również na deskach teatrów, a popularność zapewniła jej już ponad 35 tys. obserwujących na Instagramie. Aktorka chętnie dzieli się z nimi momentami z codziennego życia i nie inaczej było, gdy całą rodziną wybrała się w tym roku na upragnione wakacje.

Wioletka z "Rancza" pozuje w bikini. Fani zachwyceni

Magdalena Waligórska spędza urlop w nadmorskim kurorcie wraz z mężem i dwójką dzieci. Aktorka korzysta z upalnej, bezchmurnej pogody i z przyjemnością wyleguje się nad basenem z drinkiem w ręku. Jak sama zażartowała, znalazła "swoje ulubione miejsce" i nawiązując z pewnością do bohaterki z "Rancza", śmieje się, że wszystkie jej zdjęcia z wyjazdu robione są przy barze. Serialowa Wioletka z radością udostępnia ja na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów.

Pięknie wyglądasz.

Pani uśmiech nastraja pozytywnie.

Zjawiskowa - zachwycają się w komentarzach.

Co ciekawe, Magdalena Waligórska nie miała takiej swobody w wylegiwaniu się na słońcu, gdy wcielała się w postać Wioletki. Aktorka w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że gdy zdjęcia do serialu rozpoczynały się w czerwcu, a kończyły we wrześniu, musiała zobowiązać się na piśmie, że... nie opali się w trakcie wakacji.