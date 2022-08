Justyna Steczkowska jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek. Gwiazda słynie nie tylko z pięknego głosu, ale także z oryginalnego stylu i perfekcyjnej figury. Ostatnio artystka pochwaliła się na Instagramie odważną stylizacją. Rockowa wersja piosenkarki zachwyciła nie tylko fanów, ale także jednego z jurorów.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska zachwyca figurą w stroju kąpielowym. "Chciałabym tak wyglądać w wieku 50 lat"

Mają 50 lat. Steczkowska, Lopez, Klum czerpią z życia

Justyna Steczkowska zaskoczyła odważną stylizacją. Spodnie więcej odsłaniają niż zasłaniają

Ostatnio Justyna Steczkowska wróciła na plan "The Voice of Poland". Gwiazda dba o to, aby w każdym odcinku programu prezentować się nienagannie. Niedawno wokalistka pochwaliła się jedną ze stylizacji, którą miała na sobie podczas nagrań. Piosenkarka postawiła na rockowy styl. Do czarnego, pierzastego topu dobrała skórzane spodnie z odważnymi rozcięciami po bokach. Nie zabrakło również uwielbianych przez gwiazdę butów na wysokim obcasie. Całość dopełniały wyrazisty makijaż oraz prosta fryzura. Diwa zdradziła, że strój bardzo spodobał się Markowi Piekarczykowi, który również jest jednym z trenerów.

Pierwszy dzień za nami. Dużo ciekawych głosów. Moje rockowe ubranie zrobiło wrażenie na Marku Piekarczyku - napisała pod serią zdjęć.

W komentarzach nie zabrakło komplementów od zachwyconych fanów.

Jak to jest, że wyglądasz lepiej niż większość trzydziestek?

Justynko wyglądasz pięknie! Ten rockowy styl ci pasuje.

Na moje zbliżające się 30. urodziny, zażyczę sobie, żebym za 20 lat wyglądała jak pani, mająca lat 50! - pisali internauci.

Jak wam się podoba Justyna Steczkowska w rockowej stylizacji?