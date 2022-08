Spytano Katarzynę Cichopek, jak dba o sylwetkę. Zdradziła swój sekret

Katarzyna Cichopek to jedna z tych gwiazd, które aktywnie dbają o zdrowie i wygląd swojej sylwetki. W najnowszym wywiadzie prezenterka zdradziła, co jest sekretem jej szczupłej figury i przyznała się do gorszych momentów.

7 Instagram @katarzynacichopek Otwórz galerię Na Gazeta.pl