Heidi Klum na nagraniu eksponuje dolne części ciała. Jest dziwnie

Heidi Klum poczuła już wakacyjną wolność, czego dowodem może być jej najnowsze nagranie, które opublikowała w sieci. Modelka wygina się na nim w różowo-pomarańczowym kostiumie kąpielowym. Szczególną uwagę przyciąga fakt, że kadr jest skupiony na dolnej części ciała modelki.

REKLAMA

Zobacz wideo Heidi Klum spędza miesiąc miodowy na jachcie

Tak mieszka Lara Gessler. W salonie różowa kanapa, na balkonie tropikalne rośliny

Heidi Klum w wakacyjnym ferworze wstawiła do sieci zdjęcie. Bardzo odważne

Niemiecka modelka od lat czaruje fanów i prezentuje perfekcyjną sylwetkę. Heidi Klum od czasu do czasu wstawia do sieci zdjęcia bliskich. Najczęściej są to wakacyjne ujęcia z plaży. Tym razem jednak zaskoczyła wszystkich fanów, kiedy pokazała się w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobiła ujęcie z pozycji, w której na pierwszy plan wybija się jej krocze. Całość podpisała jednym słowem:

Poniedziałek - napisała modelka.

Modelka ma wyłączoną opcję komentowania, więc fani, którzy mogli się poczuć zgorszeni wideo, nie mogli skomentować tego nagrania.

Heidi Klum. Jak zaczęła się jej kariera?

Modelka rozpoczęła karierę w wieku zaledwie 18 lat. W 1992 roku wygrała konkurs organizowany przez magazyn "Petra". Na początku była skupiona na projektach zawodowych w Paryżu, ale później, w poszukiwaniu dalszych zleceń, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam wzięła udział w pokazach Victoria’s Secret - i to obok Naomi Campbell, Karolíny Kurkovej czy Gisele Bündchen. Na przestrzeni lat miała sesje zdjęciowe w największych modowych magazynach takich jak: "Elle", "Vogue", "Marie Claire" oraz "Glamour".