Izabela Janachowska w bikini. Cena? Prawie pięć tys. zł!

Izabela Janachowska wyjechała na wakacje i relacjonuje urlop na InstaStories. Na jednym z ujęć widać, że prezenterka pozuje w bikini. I to nie byle jakim, bo od Diora.

Zobacz wideo Izabela Janachowska będzie mieć kolejne dziecko? "Chris chyba nie kuma"

Izabela Janachowska w bikini za niemal pięć tysięcy złotych

Nie od dziś wiadomo, że Izabela Janachowska uwielbia luksusowe i drogie kreacje od najlepszych projektantów. Okazuje się, że nie oszczędza nie tylko na wieczorowych kreacjach, ale również na bikini. Właśnie pochwaliła się ujęciami, na których widać, że ma na sobie top z wiązaniami na szyi i plecach z logiem francuskiego domu mody - Dior. Top, jak czytamy na oficjalnej stronie producenta, został uszyty we Włoszech i składa się z poliamidu z dodatkiem elastanu. Jego koszt to, bagatela, 495 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje niemal 2,4 tysięcy złotych. Dół kostiumu - mocno wycięte figi - kosztuje dokładnie tyle samo. Za cały komplet trzeba więc zapłacić 990 euro, a więc niemal 4,7 tysiące złotych. Trzeba przyznać, jest jakby luksusowo.

Izabela Janachowska Fot. izabelajanachowska/ Instagram

Przypomnijmy, że o Izabeli Janachowskiej było ostatnio bardzo głośno. Wszystko dlatego, że gospodyni "Tańca z Gwiazdami" zapisała syna do prestiżowego przedszkola. Według danych ze strony edziecko.pl roczne czesne za British School Warsaw, do którego ma wybrać się mały Christopher Alexander, waha się w granicach 45-55 tysięcy złotych.

