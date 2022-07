Dagmara Kaźmierska słynie z zamiłowania do luksusu. Bogactwo i przepych to jej znaki rozpoznawcze. Jak przystało na "królową" wakacje też spędza po królewsku. Celebrytka w lipcu wybrała się do Rzymu, a teraz wypoczywa u wybrzeży Morza Czerwonego. Właśnie opublikowała zdjęcie z jachtu, na którym pojawiła się w cętkowanym biki. Fotografię opatrzyła charakterystycznym dla siebie optymistycznym opisem. Dagmara bardzo często w instagramowych publikacjach przemyca swoją filozofię "korzystania z życia pełnymi garściami". Jak widać, stosowanie jej w praktyce wychodzi celebrytce świetnie.

Dagmara Kaźmierska wygrzewa się na jachcie w Egipcie i pozuje w bikini

Dagmara Kaźmierska w tym roku wybrała się do Hurghady w Egipcie. Większość urlopu spędza, wygrzewając się w słońcu na jachcie. Mieliśmy już okazję podejrzeć, jak razem z koleżankami tańczyła na pokładzie w rytm egipskiego przeboju. W tym sezonie pokazała też nową sylwetkę. Przed wyjazdem zdecydowała się na zabieg liposukcji. Jak sama tłumaczyła, decyzję o zabiegu podjęła ze względów zdrowotnych i z powodu problemów z nogami. Na opublikowanych zdjęciu z jachtu trudno jednak dostrzec jej figurę, bo ciało przykrywa burza blond włosów. W opisie zdjęcia zażartowała sama z siebie i dodała kilka optymistycznych słów.

Stary człowiek i morze! Kochani! Szczęśliwości dla was i nie martwcie się na zapas. Pamiętajcie, nic nie trwa wiecznie, nawet nasze problemy - napisała.

"Królowa życia" zebrała też jak zawsze dużo komplementów. Celebrytka ma na swoim koncie ponad milion obserwujących, którzy chętnie komentują publikowane przez nią zdjęcia.

Jaki stary?! Pani jest jak.

Jest pani niczym Shakira na tym zdjęciu.

Piękna jak syrenka. Śliczna fotka - czytamy w komentarzach.

W komentarzach doceniono też optymistyczne nastawienie do życia celebrytki.

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska, zanim stała się popularna, odsiedziała wyrok 14. miesięcy więzienia za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, nakłanianie do prostytucji i prowadzenie agencji towarzyskiej w latach 2005-2009.

